Дискуссия о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus продолжится

https://racurs.ua/n192514-diskussiya-o-peredache-ukraine-dalnoboynyh-raket-taurus-prodoljitsya.html

Ракурс

У Німеччині дискусія щодо передачі Україні ракет великого радіуса дії Taurus буде продовжена, — очільниця оборонного комітету бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман

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На її думку, Європейський Союз, який наразі є основним партнером Києва в постачанні озброєнь, має бути набагато швидшим — діяти сьогодні, а не завтра.

Канцлер ФРН Шольц на Мюнхенській конференції уникнув відповіді на питання про постачання ракет Taurus Україні.

На Мюнхенській конференції з безпеки у канцлера ФРН Олафа Шольца запитали, чому Німеччина, як і раніше, не постачає ракети Taurus Україні.

Це питання дивне — ви знаєте, що Німеччина витрачає (на постачання зброї в Україну) найбільше в Європі, — заявив канцлер, раніше зазначивши, що тільки минулого року Берлін надав Києву допомоги на 12 млрд євро.

Важливо приймати правильні рішення у правильний момент. І ми робимо ці рішення, додав канцлер.

Торік навесні Україна зверталася до Німеччини з офіційним запитом, у якому просила надати їй крилаті ракети Taurus. Уряд Німеччини відмовлялося робити це, побоюючись ескалації конфлікту.