Ракурсhttps://racurs.ua/
Дискусія щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus триватиме
Дискусія щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus триватимеhttps://racurs.ua/ua/n192514-dyskusiya-schodo-peredachi-ukrayini-dalekobiynyh-raket-taurus-tryvatyme.htmlРакурс
У Німеччині дискусія щодо передачі Україні ракет великого радіуса дії Taurus буде продовжена, — очільниця оборонного комітету бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман
.
На її думку, Європейський Союз, який наразі є основним партнером Києва в постачанні озброєнь, має бути набагато швидшим — діяти сьогодні, а не завтра.
Канцлер ФРН Шольц на Мюнхенській конференції уникнув відповіді на питання про постачання ракет Taurus Україні.
На Мюнхенській конференції з безпеки у канцлера ФРН Олафа Шольца запитали, чому Німеччина, як і раніше, не постачає ракети Taurus Україні.
Це питання дивне — ви знаєте, що Німеччина витрачає (на постачання зброї в Україну) найбільше в Європі, — заявив канцлер, раніше зазначивши, що тільки минулого року Берлін надав Києву допомоги на 12 млрд євро.
Важливо приймати правильні рішення у правильний момент. І ми робимо ці рішення, додав канцлер.
Торік навесні Україна зверталася до Німеччини з офіційним запитом, у якому просила надати їй крилаті ракети Taurus. Уряд Німеччини відмовлялося робити це, побоюючись ескалації конфлікту.