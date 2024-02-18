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Ракурс
Український фотограф, який став дроноводом, самостійно знищив понад 30 російських танків

Український фотограф, який став дроноводом, самостійно знищив понад 30 російських танків

18 лют 2024, 18:22
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Український фотограф, який став дроноводом, самостійно знищив понад 30 російських танків.


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Заступник головного редактора BILD Пауль Ронцхаймер побував на передовій на сході України та поговорив з операторами безпілотників. Вони розповіли, що сучасні FPV-дрони коштують близько 400 доларів, можуть літати на відстань до 20 км і важать лише 1,5 кг.

Один із дроноводів — 30-річний Сем. До війни він був фотографом, а згодом служив снайпером. Після поранення він пройшов перепідготовку та став дроноводом. Він керує безпілотниками із засідки, як правило з лісу, і полює на російську бронетехніку. За останній рік він знищив понад 30 танків та інші системи озброєння. У деякі дні він витрачає до 10 дронів і влучає у 80% випадків.

Чи влучите ви дроном у ціль, залежить від багатьох факторів: від супротивника, від погодних умов. Ми використовуємо електронні підривники. Прикріплюємо їх до дрону та «бум!». Якщо влучити правильно і вибухівка здетонує всередині танка, шансів вижити екіпаж не має. Це особливість російських танків. На відміну від західних, вони не створені для захисту екіпажу, — сказав він. — Найбільший секрет, ймовірно, полягає у використанні різних частот для керування дроном, для дистанційного керування, тому що різних частот дуже багато.

24-річний дроновод ЗСУ Іван розповів, що ця військова спеціальність не менш небезпечна за інших:

Звичайно, це небезпечно. Люди завжди думають, що, будучи оператором дрону, ти перебуваєш далеко від передової, але це не так. Ми знаходимося на відстані 2−3 км, і російські удари вражають нас так само, як і решту. Звісно, не так, як піхоту, але це є небезпечним і для нас.

Джерело: Ракурс


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