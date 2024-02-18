путін махає ядерною дубинкою в космосі

https://racurs.ua/ua/n192512-putin-mahaie-yadernou-dubynkou-v-kosmosi.html

Ракурс

росія хоче розмістити ядерну зброю в космосі.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен розказав про це міністрам закордонних справ Індії та Китаю, пише видання The New York Times. Будь-який ядерний вибух у космосі призведе до знищення не лише американських супутників, а й супутників Пекіна та Нью-Делі.

За оцінками американських посадових осіб та сторонніх експертів, такий сценарій може призвести до глобального збою систем зв’язку, а навколоземна орбіта буде настільки забруднена сміттям, що це унеможливить роботу будь-яких супутників, починаючи зі Starlink і закінчуючи супутниками-шпигунами. На думку Штатів Кремль не зважає, але Блінкен сподівається, що він може дослухатися до лідерів Китаю та Індії.

Як кажуть американські посадовці та аналітики, в такому разі всі глобальні системи зв’язку дадуть збій. Видання зазначає, що різні американські служби розділилися в думці, наскільки ймовірно, що президент рф зайде так далеко

Білий дім раніше оголосив, що росія розробляє протисупутникову програму — це викликає занепокоєння, але не становить безпосередньої загрози.

Протисупутниковий потенціал ще не розгорнуто, а президент США Джо Байден попросив прямого дипломатичного спілкування з Москвою щодо цього, повідомив речник Білого дому.

Раніше голова комітету у справах розвідки Палати представників заявив про секретну інформацію про «дестабілізаційні військові можливості» неназваної іноземної держави. ABC News з посиланням на джерела повідомляло, що йдеться про наміри рф вивести ядерну зброю в космос і можливе використання проти супутників.