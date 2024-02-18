Москва організовує «міжпалестинську зустріч», на яку запросили ХАМАС та «Ісламський джихад»

Наприкінці лютого Москва організовує «міжпалестинську зустріч», на яку запросили ХАМАС, «Ісламський джихад» і ще 12 угруповань з Організації визволення Палестини.

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Декларована російським МЗС мета зʼїзду — «подолання внутрішнього розколу». Фактично росія хоче спробувати усунути суперечності між різними терористичними фракціями, які воюють проти Ізраїлю.

Передбачається, що міжпалестинська зустріч пройде з 29 лютого по 1−2 березня. З пропозицією про проведення виступив міністр закордонних справ рф Сергій Лавров на конференції дискусійного клубу «Валдай».

У жовтні до Москви відвідала делегація ХАМАС на чолі з членом політбюро угруповання Абу Марзуком. Перед цим генпрокуратура росії відмовилася визнавати цю організацію терористичною.

У росії рух «Хамас» не заборонений і не визнаний терористичним, на відміну від багатьох країн, таких як Сполучені Штати, Канада, Японія, Ізраїль і держави Євросоюзу.