Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Москва організовує «міжпалестинську зустріч», на яку запросили ХАМАС та «Ісламський джихад»

Москва організовує «міжпалестинську зустріч», на яку запросили ХАМАС та «Ісламський джихад»

18 лют 2024, 18:00
999

Наприкінці лютого Москва організовує «міжпалестинську зустріч», на яку запросили ХАМАС, «Ісламський джихад» і ще 12 угруповань з Організації визволення Палестини.


.

Декларована російським МЗС мета зʼїзду — «подолання внутрішнього розколу». Фактично росія хоче спробувати усунути суперечності між різними терористичними фракціями, які воюють проти Ізраїлю.

Передбачається, що міжпалестинська зустріч пройде з 29 лютого по 1−2 березня. З пропозицією про проведення виступив міністр закордонних справ рф Сергій Лавров на конференції дискусійного клубу «Валдай».

У жовтні до Москви відвідала делегація ХАМАС на чолі з членом політбюро угруповання Абу Марзуком. Перед цим генпрокуратура росії відмовилася визнавати цю організацію терористичною.

У росії рух «Хамас» не заборонений і не визнаний терористичним, на відміну від багатьох країн, таких як Сполучені Штати, Канада, Японія, Ізраїль і держави Євросоюзу.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів