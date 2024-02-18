Поражение Украины втянет США в войну – главная конкурентка Трампа

https://racurs.ua/n192515-porajenie-ukrainy-vtyanet-ssha-v-voynu-glavnaya-konkurentka-trampa.html

Ракурс

США повинні надати Україні все необхідне, щоб американським військовим не довелося воювати з росією.

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Про це заявила Нікі Гейлі, конкурентка Дональда Трампа на праймеріз Республіканської партії.

Щойно російський диктатор путін зможе захопити Україну, наступними жертвами його агресії будуть Польща і країни Балтії, які є членами НАТО, заявила колишній постійний представник США в ООН та кандидатка на виборах президента США Ніккі Гейлі.

І якщо це станеться, то це країни НАТО. Це негайно втягує Америку у війну. Саме цього ми намагаємося уникнути. І саме тому цей пакет допомоги такий важливий. Україна не просить війська, вона просто просить техніку і боєприпаси для перемоги в цій війні. У них є велика бойова сила. Нам потрібно дати їм те, що їм потрібно, щоб вони могли перемогти, а ми змогли запобігти відправленню наших військових на війну, — наголосила вона.

Нікі Гейлі — головна конкурентка екс-президента США Дональда Трампа за право висуватися на виборах президента від Республіканської партії. Те, хто буде представляти республіканців на виборах, вирішується на внутрішньопартійному голосуванні.