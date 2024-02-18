Учитель предположил, что отношения Сербии с рф могут ухудшиться после смерти Навального

https://racurs.ua/n192519-vuchich-otreagiroval-na-smert-navalnogo-ya-ujasnulsya.html

Ракурс

Після смерті у колонії російського опозиціонера Олексія Навального сербський президент Александар Вучич допустив погіршення відносин з росією. Так Вучич відреагував на смерть Навального.

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Таку заяву сербський глава держави зробив в інтерв’ю сербській телерадіокомпанії Prva 18 лютого.

Вучич розповів, що «жахнувся» від новини про смерть Навального, який критикував режиму президента рф путіна. Нині ставлення Сербії до росії слід розглядати в контексті розвитку ситуації в Україні та результатів президентських виборів у США, додав Вучич.

Німецька агенція dpa написала, що це був перший випадок, коли президент Сербії публічно висловився з питання смерті Навального.

Сербія все ще не приєдналася до санкцій ЄС проти Росії, додав Вучич. Попри війну росії, Вучич досі підтримував добрі стосунки з Кремлем і водночас наближує свою країну до вступу в ЄС.

Також Вучич відповів на критику своєї реакції на нещодавній виступ на Мюнхенській конференції з безпеки вдови Навального — Юлії Навальної. Тоді сербський президент після виступу Навальної встав, але не аплодував. Вучич пояснив таку поведінку тим, що нібито не знав, хто виступав, адже не зміг прочитати бейдж Навальної.

У росії 16 лютого повідомили про смерть Навального у виправній колонії № 3 «Полярний вовк» у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу, куди він був етапований під час відбування багаторічного терміну ув’язнення. Наступного дня адвокатка опозиціонера підтвердила інформацію про його загибель.