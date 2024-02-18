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Офис генпрокурора расследует новые военные преступления российских нацистов – расстрелы украинских пленных
Расстрелы пленных — Офис генпрокурора расследует новые военные преступления российских нацистовhttps://racurs.ua/n192518-rasstrely-plennyh-ofis-genprokurora-rassleduet-novye-voennye-prestupleniya-rossiyskih-nacistov.htmlРакурс
За фактами розстрілів російськими окупантами українських військовополонених в Авдіївці та Веселому розпочато розслідування.
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Про це повідомив Офіс генерального прокурора 18 лютого.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
18 лютого 2024 року в одному з Telegram-каналів опубліковано повідомлення про розстріл шістьох полонених оборонців механізованої бригади ЗСУ на одній з позицій в Авдіївці.
Захисники були важкопоранені, не могли пересуватись самостійно та чекали на евакуацію.
Також в ході моніторингу медіа виявлено відеозапис з фрагментом вбивства ще двох українських воїнів поблизу села Веселе Бахмутського району.
На записі з камери дрона видно, як сьогодні під час штурму наших позицій представник зс рф стріляє впритул спочатку в одного захопленого у полон військовослужбовця ЗСУ, а потім в другого.
Не бажаючи залишати полонених живими, окупант умисно добиває їх з автоматичної зброї.
Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження військовополоненими та тяжким міжнародним злочином.
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