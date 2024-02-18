Авиация рф ошибочно ударила по своим позициям в Авдеевке

https://racurs.ua/n192517-aviaciya-rf-oshibochno-udarila-po-svoim-poziciyam-v-avdeevke.html

Ракурс

Під час чергового вильоту російська авіація помилково завдала удару по власних позиціях в Авдіївці.

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Про це повідомляють партизани руху «АТЕШ».

Росіяни атакували позиції, на яких перебували підрозділи артилерії 239-го танкового полку ЗС рф.

Також партизани дізналися, що частину російських підрозділів після боїв в Авдіївці можуть ліквідувати через значні втрати. Зокрема, про такі плани командування щодо свого підрозділу повідомив агент «АТЕШ» із 74-ї окремої мотострілецької бригади рф.

Після значних втрат під час штурму Авдіївки керівництво 41-ї армії розглядає питання щодо ліквідації зазначеного військового формування, оскільки бригада втратила понад 50% офіцерського складу, а кількість поранених оцінюється у понад 750 осіб.

Агент зазначає, що подібна ситуація фіксується у багатьох бригадах та полках, які безпосередньо брали участь у штурмі Авдіївки.

Раніше в АТЕШ писали, що російські військові мстяться командуванню за «м'ясні штурми Авдіївки», здаючи місця розташування техніки. Партизани розповіли, що до них масово звертаються російські військові. Вони надсилають координати пунктів управління, польових складів з боєприпасами та місць стоянки техніки.

Їхня мотивація проста: помститися за загиблих товаришів, які полягли в «м'ясних штурмах, — зазначають партизани.

В «АТЕШ» також наголошують, що втрат, яких російська армія зазнала під час штурмів Авдіївки, не було за весь час повномасштабного вторгнення.

Росіяни, за їхніми словами, справді перевершили себе. Агенти «АТЕШ» з 87 стрілецького полку, 55 і 115 окремих мотострілецьких бригад рф повідомляють, що подібних втрат ще не було за цю війну. Військовослужбовці росії змушені наступати під загрозою розстрілу. Оскільки самі неодноразово були свідками цього процесу.