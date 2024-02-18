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Рейды Третьей штурмовой по Авдеевке - Видите движение - ху**те
Рейды Третьей штурмовой по Авдеевке — Видите движение — ху**те (ВИДЕО 18+)https://racurs.ua/n192516-reydy-tretey-shturmovoy-po-avdeevke-vidite-dvijenie-hu-te-video-18.htmlРакурс
Третя штурмова бригада оприлюднила відео оборонних боїв у Авдіївці в перші дні заходу на напрямок.
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Підрозділи Третьої штурмової бригади показали кадри рейдів у захоплені окупантом райони. Їх зафіксували камери бійців 1-го механізованого батальйону.
На відео — гнітюча атмосфера й розбиті ворожою артою та КАБами місто, і його промзони.
Третя штурмова показала, як бійці підривали живу сили противника, закладаючи вибухівку впритул, наздоганяли росіян ударними дронами та в критичний момент збивали ворожі, вели інтенсивні бої на руїнах будинків, надавали допомогу пораненим та стримували навали окупантів.
Авдіївка сьогодні стала найбільшим кладовищем для росіян. Руїни міста пі**ри обміняли в буквальному сенсі на тисячі власних трупів, — написав 18 лютого заступник командира бригади Максим Жорін.
Шок від усвідомлення обсягів втрат вже вилазить навіть на їхніх пабліках, де вони, наприклад, пишуть про майже півтори тисячі жмурів за одну лише добу.
Я впевнений, що загальні втрати за весь час оборони Авдіївки — більше за 47 тисяч. При всьому цьому, нам не варто особливо радіти. Рашка весь цей час не припиняла ані мобілізацію, ані нарощування свого військового виробництва. Вони готові кинути на взяття наступного, навіть маленького міста, і більше, — вважає український командир.
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