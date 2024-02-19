Последствия российских обстрелов, фото: Харьковская областная прокуратура

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Російські загарбники сьогодні, 19 лютого, близько 9.45 вчергове обстріляли місто Вовчанськ Харківської області.

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За попередньою інформацією, обстріл здійснювався з мінометів. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Сталося влучання на територію цивільного підприємства. В результаті:

пошкоджено будівлі та автомобіль;

отримали поранення двоє чоловіків віком 37 та 36 років. Обидва — охоронці підприємства, їх госпіталізовано.

Розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).