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Последствия российских обстрелов, фото: Харьковская областная прокуратура
Рашисты обстреляли пограничный Волчанск, ранены два охранника (ФОТО)https://racurs.ua/n192537-rashisty-obstrelyali-pogranichnyy-volchansk-raneny-dva-ohrannika-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 19 лютого, близько 9.45 вчергове обстріляли місто Вовчанськ Харківської області.
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За попередньою інформацією, обстріл здійснювався з мінометів. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.
Сталося влучання на територію цивільного підприємства. В результаті:
- пошкоджено будівлі та автомобіль;
- отримали поранення двоє чоловіків віком 37 та 36 років. Обидва — охоронці підприємства, їх госпіталізовано.
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