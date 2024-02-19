Во время Революции достоинства, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n192536-rossiyskih-snayperov-na-maydane-ne-bylo-ofis-genprokurora.html

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Усі насильницькі злочини та вбивства учасників Революції гідності в 2013—2014 роках чинили українські правоохоронці за наказом української влади та під впливом рф.

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Про це сьогодні, 19 лютого, під час брифінгу у Києві заявив начальник департаменту у справах Майдану Офісу генпрокурора Олексій Донський, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Якщо хтось хотів би почути, що на Майдані були російські снайпери, російські правоохоронці, то такого немає. Це красива версія, яка не ґрунтується на реальних фактах, — наголосив він. — Убивали, скоювали насильницькі злочини саме українські правоохоронці, які отримували вказівки від української влади.

За словами Донського, злочини коїлися руками українських правоохоронців, проте «рф мала величезний вплив на ухвалення цих рішень, на весь перебіг подій, які відбувалися під час Революції гідності». Він наголосив, що конкретні фактори цього впливу є на рівні доказів, які будуть представлені в суді.

Говорячи про вплив на організаторів злочинів нижчого і середнього рівнів, Донський розповів про підозру 20 співробітникам фсб рфі співробітникам СБУ, які «спільно взаємодіяли в інформаційній діяльності».

Це була не суто пропагандистська діяльність, а фактично спосіб легітимізації тих протиправних дій, які організовувала українська влада та чинили українські правоохоронці, — зазначив він.

20 співробітників фсб, серед яких п’ятеро генералів, кілька разів приїжджали в Україну і спільно зі співробітниками СБУ робили відповідні інформаційні матеріали, які ставали підставою для вчинення тих чи інших злочинних дій, — резюмував Донський.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»