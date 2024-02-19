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Ракурс
В районе Мариуполя 19 февраля упал российский самолет, скриншот видео

Видео с места падения российского самолета в Мариуполе появилось в соцсетях

19 фев 2024, 14:20
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Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі опублікував відео з місця падіння російського літака.


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Літак упав сьогодні, 19 лютого, вранці в районі селища Рибацьке Маріупольської міської громади.

З місця події. Літак, який непадав, в морі. Русня намагається щось дістати. Рибацьке перекрито на в’їзд військовою комендатурою. Всі щось бігають, бігають, — зазначив Андрющенко.

Сьогодні вранці Маріупольська міська рада повідомляла, що над окупованим містом, ймовірно, було збито російський літак — жителі Маріуполя чули вибухи. Згодом у Повітряних силах ЗСУ повідомили про збиття двох російських літаків на Східному напрямку.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у своєму Telegram-каналі вже опублікував нову інформацію про збиті літаки.

Російські рятувальники доповіли, що пілот Су-35 дрейфує «лицом в воду» в Азовському морі, — зазначив він.

Источник: Ракурс


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