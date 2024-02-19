Відео з місця падіння російського літака в Маріуполі з’явилося в соцмережах

В районі Маріуполя 19 лютого упав російський літак, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n192535-video-z-miscya-padinnya-rosiyskogo-litaka-v-mariupoli-z-yavylosya-v-socmerejah.html

Ракурс

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі опублікував відео з місця падіння російського літака.

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Літак упав сьогодні, 19 лютого, вранці в районі селища Рибацьке Маріупольської міської громади.

З місця події. Літак, який непадав, в морі. Русня намагається щось дістати. Рибацьке перекрито на в’їзд військовою комендатурою. Всі щось бігають, бігають, — зазначив Андрющенко.

Сьогодні вранці Маріупольська міська рада повідомляла, що над окупованим містом, ймовірно, було збито російський літак — жителі Маріуполя чули вибухи. Згодом у Повітряних силах ЗСУ повідомили про збиття двох російських літаків на Східному напрямку.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у своєму Telegram-каналі вже опублікував нову інформацію про збиті літаки.