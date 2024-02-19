ЗСУ збили ще два російські літаки, інфографіка: Командування Повітряних сил ЗСУ

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Сили оборони України збили на Східному напрямку ще два російські літаки — винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35С.

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Про це сьогодні, 19 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Східний напрямок. Ще мінус два літаки окупанта! Це наша земля, і наше небо! Усім дякую за бойову роботу! Далі буде! — зазначив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

Раніше сьогодні Маріупольська міська рада повідомляла, що над окупованим містом, ймовірно, було збито російський літак.

Таким чином, за останні три доби ЗСУ ліквідували вже шість російських літаків — вчора, 18 лютого, було знищено Су-34, а 17 лютого два Су-34 та один Су-35.