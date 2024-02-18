ЗСУ збили бомбардувальник-винищувач Су-34. Фото:

https://racurs.ua/ua/n192494-syly-oborony-zbyly-sche-odyn-rosiyskyy-su-34-ta-12-droniv.html

Ракурс

Збройні сили України 18 лютого знищили ще один російський літак Су-34.

.

Близько 6.00 воїни повітряного командування «Схід» приземлили на Східному напрямку винищувач-бомбардувальник Су-34. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили в Telegram.

Також військові розповіли, як відбивали минулої ночі повітряну атаку на Україну. Ворог атакував шістьма зенітними керованими ракетами С-300, трьома крилатими ракетами Х-22 та керованою авіаційною ракетою Х-59. Крім того, з Приморсько-Ахтарська та Курської області були запущені 14 «Шахедів».

Зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та системи радіоелектронної боротьби зуміли ліквідувати 12 ударних безпілотників типу Shahed та ракету Х-59. Збивали ці цілі у межах Чернігівської, Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, 17 лютого українські військові знищили три російські літаки: один винищувач Су-35 та два винищувачі-бомбардувальники Су-34. Ворожі цілі ліквідували на Східному напрямку.

Російська пропаганда визнала втрату лише одного борта. Водночас командувач ПС Микола Олещук навів докази на спростування брехні ворога — опублікував дані міжнародної супутникової пошуково-рятувальної системи, яка свідчить про щонайменше чотири факти катапультування. Також він дав окупантам «підказку», де шукати «невидимих колег».