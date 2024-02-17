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Ракурс
ЗСУ збили ще три російські літаки, інфографіка: Командування Повітряних сил ЗСУ

Три російські винищувачі збили ЗСУ вранці 17 лютого (ІНФОГРАФІКА)

17 лют 2024, 13:30
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Повітряні сили ЗСУ на Східному напрямку сьогодні, 17 лютого, вранці знищили три російські літаки.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Уранці 17 лютого 2024 року на Східному напрямку підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено одразу три ворожі літаки — два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35! — зазначив він.

Джерело: Ракурс


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