ЗСУ збили ще три російські літаки, інфографіка: Командування Повітряних сил ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n192474-try-rosiyski-vynyschuvachi-zbyly-zsu-vranci-17-lutogo-infografika.html

Ракурс

Повітряні сили ЗСУ на Східному напрямку сьогодні, 17 лютого, вранці знищили три російські літаки.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.