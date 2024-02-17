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ЗСУ збили ще три російські літаки, інфографіка: Командування Повітряних сил ЗСУ
Три російські винищувачі збили ЗСУ вранці 17 лютого (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n192474-try-rosiyski-vynyschuvachi-zbyly-zsu-vranci-17-lutogo-infografika.htmlРакурс
Повітряні сили ЗСУ на Східному напрямку сьогодні, 17 лютого, вранці знищили три російські літаки.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Уранці 17 лютого 2024 року на Східному напрямку підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено одразу три ворожі літаки — два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35! — зазначив він.
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