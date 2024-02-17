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Захисники України ліквідували вже понад 401 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
1050 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n192465-1050-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 401 тис. 350 рашистів.
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За минулу добу цей показник зріс на 1050 осіб. Про це сьогодні, 17 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 6 тис. 476 танків;
- 12 тис. 145 бойових броньованих машин;
- 9 тис. 669 одиниць артилерійських систем;
- 984 одиниці РСЗВ;
- 671 одиницю засобів ППО;
- 332 літаки;
- 325 гелікоптерів;
- 7 тис. 413 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 896 крилатих ракет;
- 25 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 12 тис. 734 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 тис. 533 одиниці спеціальної техніки.
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