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Знищення російської бронетехніки, скріншот відео
Російська МЛТБ не змогла втекти від українських дронів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n192429-rosiyska-mltb-ne-zmogla-vtekty-vid-ukrayinskyh-droniv-video.htmlРакурс
Українські військові з роти ударних безпілотників «Булава» 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців FPV-дронами наздогнали та знищили тікаючий російський бронетранспортер МЛТБ.
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Відповідне відео сьогодні, 15 лютого, опубліковане у Telegram-каналі РУБпАК «Булава».
Біжи, кацапе, біжи і не озирайся, бо тобі місце або на своїх болотах, або в нашій землі! — наголошується в описі відео.
На відео показано як безпілотник влучає у МЛТБ, котра після цього починає палати. Після цього двоє окупантів залишають палаючий бронетранспортер і намагаються тікати — один із них, очевидно поранений, невдовзі падає, проте його товариш не зупиняється і не намагається допомогти. Пошкоджену МЛТБ згодом добиває інший дрон.
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