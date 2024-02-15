Уничтожение российской бронетехники, скриншот видео

https://racurs.ua/n192429-rossiyskaya-mltb-ne-smogla-uyti-ot-ukrainskih-dronov-video.html

Ракурс

Українські військові з роти ударних безпілотників «Булава» 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців FPV-дронами наздогнали та знищили тікаючий російський бронетранспортер МЛТБ.

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Відповідне відео сьогодні, 15 лютого, опубліковане у Telegram-каналі РУБпАК «Булава».

Біжи, кацапе, біжи і не озирайся, бо тобі місце або на своїх болотах, або в нашій землі! — наголошується в описі відео.

На відео показано як безпілотник влучає у МЛТБ, котра після цього починає палати. Після цього двоє окупантів залишають палаючий бронетранспортер і намагаються тікати — один із них, очевидно поранений, невдовзі падає, проте його товариш не зупиняється і не намагається допомогти. Пошкоджену МЛТБ згодом добиває інший дрон.