Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение российской бронетехники, скриншот видео
Российская МЛТБ не смогла уйти от украинских дронов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n192429-rossiyskaya-mltb-ne-smogla-uyti-ot-ukrainskih-dronov-video.htmlРакурс
Українські військові з роти ударних безпілотників «Булава» 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців FPV-дронами наздогнали та знищили тікаючий російський бронетранспортер МЛТБ.
.
Відповідне відео сьогодні, 15 лютого, опубліковане у Telegram-каналі РУБпАК «Булава».
Біжи, кацапе, біжи і не озирайся, бо тобі місце або на своїх болотах, або в нашій землі! — наголошується в описі відео.
На відео показано як безпілотник влучає у МЛТБ, котра після цього починає палати. Після цього двоє окупантів залишають палаючий бронетранспортер і намагаються тікати — один із них, очевидно поранений, невдовзі падає, проте його товариш не зупиняється і не намагається допомогти. Пошкоджену МЛТБ згодом добиває інший дрон.
Читайте также
Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции
Враждебное отношение полицейских к людям в камуфляже: профдеформация или прислуживание агрессору?
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...