Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Защитники Украины ликвидировали уже более 401 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
1050 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n192465-1050-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 401 тис. 350 рашистів.
.
За минулу добу цей показник зріс на 1050 осіб. Про це сьогодні, 17 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 6 тис. 476 танків;
- 12 тис. 145 бойових броньованих машин;
- 9 тис. 669 одиниць артилерійських систем;
- 984 одиниці РСЗВ;
- 671 одиницю засобів ППО;
- 332 літаки;
- 325 гелікоптерів;
- 7 тис. 413 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 896 крилатих ракет;
- 25 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 12 тис. 734 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 тис. 533 одиниці спеціальної техніки.
Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции
Враждебное отношение полицейских к людям в камуфляже: профдеформация или прислуживание агрессору?
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...