Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Защитники Украины ликвидировали уже более 401 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

1050 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

17 фев 2024, 08:47
999

Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 401 тис. 350 рашистів.


.

За минулу добу цей показник зріс на 1050 осіб. Про це сьогодні, 17 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 6 тис. 476 танків;
  • 12 тис. 145 бойових броньованих машин;
  • 9 тис. 669 одиниць артилерійських систем;
  • 984 одиниці РСЗВ;
  • 671 одиницю засобів ППО;
  • 332 літаки;
  • 325 гелікоптерів;
  • 7 тис. 413 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 896 крилатих ракет;
  • 25 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 12 тис. 734 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 533 одиниці спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров