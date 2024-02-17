Повітряні сили ЗСУ на Східному напрямку сьогодні, 17 лютого, вранці знищили три російські літаки.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Уранці 17 лютого 2024 року на Східному напрямку підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено одразу три ворожі літаки — два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35! — зазначив він.