Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ВСУ сбили еще три российских самолета, инфографика: Командование Воздушных сил ВСУ

Три российских истребителя сбили ВСУ утром 17 февраля (ИНФОГРАФИКА)

17 фев 2024, 13:30
999

Повітряні сили ЗСУ на Східному напрямку сьогодні, 17 лютого, вранці знищили три російські літаки.


.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Уранці 17 лютого 2024 року на Східному напрямку підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено одразу три ворожі літаки — два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35! — зазначив він.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров