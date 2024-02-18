Одна з країн Європи передасть Україні всю свою артилерію. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n192493-krayina-ievropy-peredast-ukrayini-vsu-svou-artyleriu-zayava.html

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Данія передасть Україні всю свою артилерію. Армія цієї країни має зброю, боєприпаси й системи ППО, які поки не використовує.

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Інші держави Європи теж повинні передати Україні військове обладнання, яке не використовується, оскільки українським Силам оборони воно зараз дійсно потрібне. Про це прем'єр-міністр Данії Метте Фредріксен заявила під час виступу на 7-му українському ланчі в Мюнхені, передає «Укрінформ».

Ми, Данія, вирішили передати Україні всю свою артилерію. У нас є зброя, боєприпаси, системи ППО, які ми поки що не використовуємо. Тому вибачте, але питання не лише у виробництві. В Європі досі є військове обладнання. Його необхідно передати Україні, — зазначила вона.

За словами данського прем'єра, європейські лідери часто заявляють про проблеми з виробництвом зброї, коли не можуть відправити Києву необхідні боєприпаси. Однак вже зараз ці країни будують нові оборонні підприємства на перспективу.

Фредріксен наголосила, що країнам Європи не варто чекати, поки розв’яжеться криза з ухваленням фінансування України зі США. Вона зазначила, що Європа має захистити себе, бо «це війна на нашому континенті».

Нагадаємо, Президент Чехії Петер Павел заявив, що знайшов поза межами Європи 800 тис. боєприпасів для України — півмільйона снарядів калібру 155 мм й 300 тис. снарядів калібру 122 мм.

Джерело: «Укрінформ»