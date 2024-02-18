Окупанти завдали ракетних ударів по Краматорську. Фото: Краматорська міська рада

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Армія росії завдала низку ударів по населених пунктах Донецької області.

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Зокрема, ворог ввечері 17 лютого бив по Краматорську й Слов’янську. На Краматорськ загарбники спрямували три ракети, які влучили у приватний сектор та промислову зону. Було зруйновано дві оселі, а ще 23 будинки пошкоджено. Про це керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Telegram.

Очільник ОВА заявив про двох загиблих у будинку в Краматорську. Однак пошуково-рятувальна операція ще триває.

А в Слов’янську ворожий снаряд влучив у школу, під завалами може бути людина.

Нагадаємо, 17 лютого російська авіація скинула п’ять керованих бомб на житлові квартали Купʼянська Харківської області. Зафіксовані руйнування та пошкодження низки цивільних об'єктів. Щонайменше п’ятеро осіб дістали поранення.