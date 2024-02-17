Наслідки бомбардування Куп’янська. Фото: Офіс генпрокурора

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Ракурс

Російська армія 17 лютого скинули авіабомби на житлові квартали Купʼянська Харківської області.

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Обстріл стався близько 13.20, на території міста впали п’ять ворожих бомб. Зафіксовані руйнування та пошкодження низки цивільних об'єктів. Про це Офіс генерального прокурора повідомив у Telegram.

Зазначається, що одна з авіабомб влучила у двоповерховий багатоквартирний будинок. Поранення дістали дві жінки 88 та 67 років.

Інша влучила також у будинок. Рятувальники деблокували поранену жінку, але під завалами ще перебувають люди.

За іншими адресами поранено чоловіків 69 та 44 років.

Прокурори та слідчі поліції працюють на місці чергового російського терору. Прокуратура Куп’янська розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 15 лютого росіяни завдали ударів авіабомбами по житловому сектору населеного пункту Вільхуватської громади у Куп’янському районі Харківської області. Були руйнування житлових будинків, виникли пожежі. Також ворожа бомба знищила легковий автомобіль, внаслідок чого загинули троє цивільних, а двоє постраждали.