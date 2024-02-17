ГУР забезпечувало евакуаційний коридор. Фото: розвідка

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Бійці ГУР забезпечували евакуаційний коридор з Авдіївки для українських військових.

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Спецпризначенці воєнної розвідки протягом тижня обороняли останню дорогу з Авдіївки, завдаючи колосальних втрат постійно наступаючим штурмовим підрозділам росіян. Евакуаційний коридор вони забезпечували спільно з бійцями ССО, 3-ї ОШБ, 225-го окремого штурмового батальйону, 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Про це Головне управління розвідки 17 лютого повідомило у Telegram.

У розвідці наголосили, що зараз їхні бійці утримують оборону на заздалегідь підготовлених позиціях для унеможливлення подальшого просування окупантів.

Тим часом Третя штурмова бригада показала кадри переміщення бійців під ворожими обстрілами. Штурмовики зазначили, що в умовах інтенсивних боїв майже кожне переміщення й ротацію українських сил в Авдіївці супроводжували російські безпілотники та артилерія.

Нагадаємо, 17 лютого головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Сили оборони вийшли з міста, аби уникнути оточення ворогом. Президент Володимир Зеленський заявив, що вихід з міста був логічним та професійним рішенням заради життів військових.