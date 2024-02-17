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ГУР забезпечувало евакуаційний коридор. Фото: розвідка

Евакуаційний коридор для оборонців Авдіївки забезпечувало ГУР (ФОТО)

17 лют 2024, 18:18
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Бійці ГУР забезпечували евакуаційний коридор з Авдіївки для українських військових.


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Спецпризначенці воєнної розвідки протягом тижня обороняли останню дорогу з Авдіївки, завдаючи колосальних втрат постійно наступаючим штурмовим підрозділам росіян. Евакуаційний коридор вони забезпечували спільно з бійцями ССО, 3-ї ОШБ, 225-го окремого штурмового батальйону, 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Про це Головне управління розвідки 17 лютого повідомило у Telegram.

У розвідці наголосили, що зараз їхні бійці утримують оборону на заздалегідь підготовлених позиціях для унеможливлення подальшого просування окупантів.

ГУР забезпечувало евакуаційний коридор. Фото: розвідка

ГУР забезпечувало евакуаційний коридор. Фото: розвідка

ГУР забезпечувало евакуаційний коридор. Фото: розвідка

ГУР забезпечувало евакуаційний коридор. Фото: розвідка

ГУР забезпечувало евакуаційний коридор. Фото: розвідка

ГУР забезпечувало евакуаційний коридор. Фото: розвідка

Тим часом Третя штурмова бригада показала кадри переміщення бійців під ворожими обстрілами. Штурмовики зазначили, що в умовах інтенсивних боїв майже кожне переміщення й ротацію українських сил в Авдіївці супроводжували російські безпілотники та артилерія.

Нагадаємо, 17 лютого головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Сили оборони вийшли з міста, аби уникнути оточення ворогом. Президент Володимир Зеленський заявив, що вихід з міста був логічним та професійним рішенням заради життів військових.

Джерело: Ракурс


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