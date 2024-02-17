Чехія знайшла 800 тис. снарядів для України. Фото: ОП

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Ракурс

Чехія знайшла спосіб дістати 800 тис. снарядів для України.

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Союзники знайшли півмільйона снарядів калібру 155 мм й 300 тис. снарядів калібру 122 мм. Українська армія зможе отримати ці боєприпаси за кілька тижнів, але для їх передачі ще потрібно знайти фінансування. Про це президент Чехії Петер Павел заявив 17 лютого у Мюнхені на «Українському ланчі», організованому Фондом Пінчука.

За його словами, чеська влада звернеться за допомогою у фінансуванні до партнерів у США, Німеччині, Швеції та інших країнах-партнерах.

Нам треба підтримувати Україну у постачанні боєприпасів з усіх можливих джерел. Нам треба бути такими ж інновативними й гнучкими, як українські солдати, і шукати військове обладнання усюди, — зазначив він.

Павел додав, що Чехія шукає зброю та боєприпаси по всіх куточках світу, а потім працює з партнерами по НАТО. Він відзначив Данію, Нідерланди та Канаду, які забезпечили ресурси для того, щоби постачати військове обладнання до Чехії. Потім його відправляють до України.

Нагадаємо, Франція, Греція та Кіпр виступили проти закупівлі боєприпасів для України на зовнішніх ринках поза межами Європейського Союзу.