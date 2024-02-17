ЗСУ виходять з Авдіївки — Сирськийhttps://racurs.ua/ua/n192464-zsu-vyhodyat-z-avdiyivky-syrskyy.htmlРакурс
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення українських підрозділів з міста Авдіївка Донецької області.
Про це йдеться у повідомленні, опублікованому Сирським на його Фейсбук-сторінці в ніч сьогодні, 17 лютого.
Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах, — зазначив він.
Сирський наголосив, що захисники України гідно виконали свій військовий обов’язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, завдали ворогу значні втрати в живій силі та техніці.
Вживаємо заходів для стабілізації обстановки та утримання займаних позицій. Життя військовослужбовців — найвища цінність, — зазначив він. — Авдіївку ми все одно повернемо.
Також про вихід з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції у своєму Telegram-каналі повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.
У ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями — це єдине правильне рішення, — наголосив він. — Оточення не допущено, особовий склад виведено, наші воїни зайняли оборону на визначених рубежах.