Украинские подразделения выходят из Авдеевки, фото: Луганская ОВА

https://racurs.ua/n192464-vsu-vyhodyat-iz-avdeevki-syrskiy.html

Ракурс

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення українських підрозділів з міста Авдіївка Донецької області.

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Про це йдеться у повідомленні, опублікованому Сирським на його Фейсбук-сторінці в ніч сьогодні, 17 лютого.

Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах, — зазначив він.

Сирський наголосив, що захисники України гідно виконали свій військовий обов’язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, завдали ворогу значні втрати в живій силі та техніці.

Вживаємо заходів для стабілізації обстановки та утримання займаних позицій. Життя військовослужбовців — найвища цінність, — зазначив він. — Авдіївку ми все одно повернемо.

Також про вихід з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції у своєму Telegram-каналі повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.