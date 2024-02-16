Оборона Авдеевки получает резервы и дополнительные боеприпасы – командующий Тарнавским

https://racurs.ua/n192462-oborona-avdeevki-poluchaet-rezervy-i-dopolnitelnye-boepripasy-komanduuschiy-tarnavskim.html

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Про ситуацію в Авдіївці станом на 21.00 16 лютого 2024 року розповів командувач ОСУВ «Таврія» Олександр Тарнавський.

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У межах міста тривають важкі бої. Противник продовжує завдавати артилерійських обстрілів та масованих бомбових ударів, практично стираючи місто з лиця землі.

Ворог кидає на штурм всі резерви, перекидаючи їх з інших напрямків, та намагається протиснути нашу оборону.

З початку доби в районі Авдіївки наші захисники відбили більш ніж 30 атак росіян. Агресор здійснив 20 авіаударів і понад півтори сотні артилерійських обстрілів. Крім Авдіївки, артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали майже 20 навколишніх населених пунктів, серед яких Новобахмутівка, Бердичі, Ласточкине, Невельське та ін.

Зі зруйнованих позицій українські воїни виходять маневром і закріплюються на нових рубежах оборони.

Підкреслюю, пріоритет — збереження життя наших бійців. Тому в разі потреби вони відходять на нові позиції. На превеликий жаль, під час одного з таких виходів декілька наших бійців потрапили в полон. Будемо боротися за звільнення кожного побратима, — написав Тарнавський.

Евакуація поранених ускладнена безперервними обстрілами, але здійснюється. На цей момент нашим захисникам перекидаються потрібні резерви. Дієвим також залишається постачання боєприпасів. Підрозділи утримують визначені рубежі оборони відповідно до оперативної обстановки.

Триває пожежа на Авдіївському коксохімічному заводі, де російські терористи внаслідок обстрілів підпалили цистерну із залишками нафталіну та бітумну смолу на складі.

росія втратила 400 одиниць техніки під час штурму Авдіївки, повідомила британська розвідка.

росія докладає цілеспрямованих зусиль для захоплення міста з жовтня 2023 року і досягла поступового, стійкого прогресу у відрізанні міста, а Збройні сили України посилюють свої позиції у відповідь, — йдеться в огляді.

За оцінками, які наводить розвідка британського Міноборони, за час кампанії із захоплення Авдіївки рф втратила щонайменше «400 танків, бойових машин та іншої техніки, а також, ймовірно, тисячі осіб особового складу».

Лише з початку року втрати окупантів на Авдіївському напрямку склали 20 тис. 18 осіб, 199 танків та 481 бойова бронемашина (1 січня — 15 лютого 2024 року).

Попри втрати, яких 3-тя окрема штурмова бригада завдала російським військам, розбивши дві бригади з моменту передислокації до Авдіївки, співвідношення сил в обороні міста залишається 1 до 7. Армія рф продовжує підтягувати резерви, розказав «Суспільному» речник 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін.

Керівник Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг заявив, що з наближенням так званих президентських виборів у росії вона все більше намагатиметься досягти «певної видимої тактичної перемоги, яку можна буде розкрутити і представити у ЗМІ як загальну перемогу у війні в Україні».

Такою перемогою, додав він, може бути захоплення Авдіївки. Водночас якщо до виборів цього не станеться, в російських збройних силах і суспільстві може настати невдоволення, каже голова естонської розвідки.

Ківісельг розповів на брифінгу, що на Авдіївку за останній тиждень припадала половина бойових зіткнень у Донецькій області.