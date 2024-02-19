В Черкасской области задержан российский агент, фото: СБУ

https://racurs.ua/n192534-na-cherkaschine-zaderjali-rossiyskogo-agenta-kotoryy-gotovil-raketnye-udary-po-bolnicam-foto.html

Ракурс

СБУ затримала агента російської розвідки, який готував ракетний удар по залізниці та військових шпиталях на Черкащині.

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Про це сьогодні, 19 лютого, повідомляють прес-служби СБУ та Офісу генпрокурора.

За даними слідства:

зловмисник — 45-річний уродженець Луганщини, який у квітні 2022 року переїхав до Черкащини як переселенець зі сходу України. На початку цього року його дистанційно завербував представник головного управління генштабу зс рф (відомого як гру). Вербування здійснилося через його знайомого — бойовика окупаційного угруповання рф, яке дислокується на ТОТ Луганщини;

упродовж січня-лютого 2024 року він передавав розвіддані через месенджер Telegram — фотографував місця розташування відповідних об'єктів;

за кожну передану інформацію чоловік отримував від 50 до 100 доларів США.

Зазначається, що отриману від нього інформацію загарбники розраховували використати для планування ракетно-дронових ударів по українських об'єктах:

головним завданням зловмисника було виявлення вузлових залізничних станцій, які задіяні у переправленні військової техніки ЗСУ на фронт;

також окупанти сподівались отримати від свого агента точні координати складів з озброєнням та боєприпасами українських військ;

крім того, агресора цікавили локації військових шпиталів, де проходять лікування поранені воїни Сил оборони.

Російського агента було затримано безпосередньо під час виконання чергового завдання ворога. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід — тримання під вартою.