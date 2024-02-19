Рашисты отправили на ВОТ спецотряды для создания нужной кремля картинки «выборов», фото:

https://racurs.ua/n192533-kreml-otpravil-na-tot-specotryady-dlya-imitacii-podderjki-putina-na-vyborah-gur.html

Ракурс

росія акивізує заходи з імітації так званих «виборів путіна» на тимчасово окупованих територіях України

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Для створення картинки нібито «підтримки» російського диктатора володимира путіна окупанти відрядили на поневолені території спеціально підготовлені загони, які куруватимуть фальсифікаціями та стежитимуть за роботами так званих «виборчих комісій». Про це сьогодні, 19 лютого, повідомляє прес-служба ГУР Міноборони України.

Зазначається, що одне із завдань цих спецзагонів — до 10 березня 2024 року прозвітувати про готовність до «голосування» працівників підприємств на окупованих територіях, а також надати прогноз «підтримки» путіна.

Також у кремлі затвердили новий «порядок» проведення «голосування» на окупованих територіях.

Свіжа московська методичка передбачає, що взяти участь у незаконних «виборах» на поневолених територіях можна як з російським, так і з українським паспортом, ID-карткою чи іншим документом, який посвідчує особу, — зазначають у ГУР. — Таке рішення засвідчує провал примусової паспортизації на окупованих територіях України, а також є черговим інструментом російських спецслужб для виявлення «неблагонадійних» українців для здійснення репресій.

У ГУР зазначають, що, за завданням із москви, окупаційні адміністрації та пропагандисти: