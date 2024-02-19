Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Оккупанты готовятся к проведению «выборов путина» на ВОТ, фото: Иван Федоров

На ВОТ Запорожья коллаборанты ходят по домам местных жителей, готовя «выборы путина»

19 фев 2024, 09:57
999

Рашисти готуються проводити на тимчасово окупованих територіях України заплановані на березень «вибори президента рф».


.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області колаборанти, які є членами «виборчих комісій», почали здійснювати обходи помешкань місцевих жителів — збирають інформацію та агітують за участь у виборах. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його інформацією, колаборанти приходять у кожен будинок чи квартиру на окупованих територіях:

  • ведуть незаконну аудіо- чи відеофіксацію розмови. Під запис розпитують мешканців про те, чи будуть ті «голосувати», чи знають, коли вибори;
  • обіцяють прийти ще раз вже з урнами для голосування, щоб кожен міг взяти участь у фейковому «волевиявленні».

Напрацьовують собі тюремний строк, адже кожен, хто бере учать у організації та проведенні виборів на ТОТ, є злочинцем і буде покараний, — наголошує Федоров.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров