На ВОТ Запорожья коллаборанты ходят по домам местных жителей, готовя «выборы путина»

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Рашисти готуються проводити на тимчасово окупованих територіях України заплановані на березень «вибори президента рф».
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На тимчасово окупованих територіях Запорізької області колаборанти, які є членами «виборчих комісій», почали здійснювати обходи помешкань місцевих жителів — збирають інформацію та агітують за участь у виборах. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його інформацією, колаборанти приходять у кожен будинок чи квартиру на окупованих територіях:
- ведуть незаконну аудіо- чи відеофіксацію розмови. Під запис розпитують мешканців про те, чи будуть ті «голосувати», чи знають, коли вибори;
- обіцяють прийти ще раз вже з урнами для голосування, щоб кожен міг взяти участь у фейковому «волевиявленні».
Напрацьовують собі тюремний строк, адже кожен, хто бере учать у організації та проведенні виборів на ТОТ, є злочинцем і буде покараний, — наголошує Федоров.
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