Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n192526-vsu-otrazili-nochnoe-nastuplenie-rashistov-na-zaporojskom-napravlenii-video.html

Ракурс

Українські військові зі 128-ї Окремої гірсько-штурмової бригади спільно з іншими підрозділами Сил оборони зупинили наступ рашистів на Запорізькому напрямку.

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Відповідне відео сьогодні, 19 лютого, вранці у своєму Telegram-каналі опублікувало Оперативне командування «Захід».