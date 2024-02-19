Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Защитники Украины ликвидировали четыре российских «шахеда», фото: Генштаб ВСУ
Четыре «шахеда» сбили силы ПВО Украины в ночь на 19 февраля (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n192525-chetyre-shaheda-sbili-sily-pvo-ukrainy-v-noch-na-19-fevralya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 лютого, вкотре атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed.
.
Усі «шахеди» були знищені Силами оборони. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Сьогодні вночі Сили оборони України знищили усі чотири ударні БпЛА типу «Shahed», які противник випустив у напрямку Харківщини із Бєлгородської обл., — вказано в повідомленні.
Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции
Враждебное отношение полицейских к людям в камуфляже: профдеформация или прислуживание агрессору?
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...