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Защитники Украины ликвидировали более 403 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
1290 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n192524-1290-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 403 тис. 720 рашистів.
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За минулу добу цей показник зріс на 1290 осіб. Про це сьогодні, 19 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 6 тис. 498 танків;
- 12 тис. 232 бойові броньовані машини;
- 9 тис. 733 одиниці артилерійських систем;
- 986 одиниць РСЗВ;
- 674 одиниці засобів ППО;
- 336 літаків;
- 325 гелікоптерів;
- 7 тис. 460 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 898 крилатих ракет;
- 25 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 12 тис. 767 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 тис. 545 одиниць спеціальної техніки.
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