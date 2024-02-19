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Защитники Украины ликвидировали более 403 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

1290 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

19 фев 2024, 08:25
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 403 тис. 720 рашистів.


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За минулу добу цей показник зріс на 1290 осіб. Про це сьогодні, 19 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 6 тис. 498 танків;
  • 12 тис. 232 бойові броньовані машини;
  • 9 тис. 733 одиниці артилерійських систем;
  • 986 одиниць РСЗВ;
  • 674 одиниці засобів ППО;
  • 336 літаків;
  • 325 гелікоптерів;
  • 7 тис. 460 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 898 крилатих ракет;
  • 25 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 12 тис. 767 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 545 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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