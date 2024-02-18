Польские фермеры пытались заблокировать движение грузовых поездов на пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин"

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Польські фермери намагалися заблокувати рух вантажних потягів на залізничному пункті пропуску «Дорогуськ-Ягодин». На станції протестувальники були орієнтовно дві години, блокувати залізничні колії їм завадила польська поліція, повідомили у Держмитслужбі.

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Станом на 22.00 18 лютого рух поїздів відбувається у штатному режимі, але рух вантажівок в обидві сторони на пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ повністю заблокований польськими фермерами, які проводять на підʼїзних шляхах перед Дорогуськом масштабну акцію протесту.

Всупереч обіцянкам мітингувальників пропускати швидкопсувні, небезпечні чи гуманітарні вантажі, з того часу кордон не перетнув жоден ваговоз, повідомляє Держмитслужбі.

Пропуск рейсових автобусів здійснюється у звичному порядку, без черг.

Фермери з інших країн не приїхали, як це обіцяли польські протестувальники вчора

Анонсована напередодні участь фермерів інших європейських країн у польській акції протесту станом на цю пору жодним каналом комунікацій, в тому числі даними з відкритих публічних джерел — не підтверджується.