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Ракурс
Польські фермери намагалися заблокувати рух вантажних потягів на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин"

Польські фермери намагалися заблокувати рух вантажних потягів на пункті пропуску «Дорогуськ-Ягодин»

18 лют 2024, 21:59
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Польські фермери намагалися заблокувати рух вантажних потягів на залізничному пункті пропуску «Дорогуськ-Ягодин». На станції протестувальники були орієнтовно дві години, блокувати залізничні колії їм завадила польська поліція, повідомили у Держмитслужбі.


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Станом на 22.00 18 лютого рух поїздів відбувається у штатному режимі, але рух вантажівок в обидві сторони на пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ повністю заблокований польськими фермерами, які проводять на підʼїзних шляхах перед Дорогуськом масштабну акцію протесту.

Всупереч обіцянкам мітингувальників пропускати швидкопсувні, небезпечні чи гуманітарні вантажі, з того часу кордон не перетнув жоден ваговоз, повідомляє Держмитслужбі.

Пропуск рейсових автобусів здійснюється у звичному порядку, без черг.

Фермери з інших країн не приїхали, як це обіцяли польські протестувальники вчора

Анонсована напередодні участь фермерів інших європейських країн у польській акції протесту станом на цю пору жодним каналом комунікацій, в тому числі даними з відкритих публічних джерел — не підтверджується.

Джерело: Ракурс


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