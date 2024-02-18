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65 бригада уничтожила FPV-дронами российские БМП во время неудачного штурма в Запорожье

65 бригада уничтожила FPV-дронами российские БМП во время неудачного штурма в Запорожье (ВИДЕО)

18 фев 2024, 21:38
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Воїни 65-ї окремої механізованої бригади знищили ворожі БМП-1 та БМП-2 за допомогою FPV-дронів під час невдалої спроби штурму наших позицій. Ворожі бойові машини піхоти були знищені на північний схід від селища Копані, що на Запоріжжі.


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Про це повідомив в мережі Х канал «Роніни 44 та 65».

Ворожі бойові машини піхоти були знищені на північний схід від селища Копані, що на Запоріжжі.

Це друга частина відбиття штурму, про який «Мілітарний» розповідав раніше. До наступу ворог залучив близько 30 одиниць бронетехніки й велику кількість особового складу.

Загалом українські захисники на Запорізькому напрямку відбили чотири атаки противника.

На опублікованому ОК «Захід» відео, можна помітити знищення техніки окупантів, серед яких є танки Т-55, бронетранспортери БТР-82A, а також доволі рідкісний варіант МТ-ЛБ 6МБ.

Завдяки оперативним діям українських піхотинців та підрозділів аеророзвідки, ворог зазнав великих втрат. Всього оборонці знищили близько 20 одиниць техніки, зокрема 3 танки.

Крім того, загиблими окупанти втратили близько 70 військовослужбовців, ще 80 отримали поранення. 13 лютого повідомлялося, що воїни 128-ї бригади відбили атаку та взяли у полон 11 росіян на Запоріжжі.

Источник: Ракурс


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