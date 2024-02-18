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65 бригада уничтожила FPV-дронами российские БМП во время неудачного штурма в Запорожье
65 бригада уничтожила FPV-дронами российские БМП во время неудачного штурма в Запорожье (ВИДЕО)https://racurs.ua/n192522-65-brigada-unichtojila-fpv-dronami-rossiyskie-bmp-vo-vremya-neudachnogo-shturma-v-zaporoje-video.htmlРакурс
Воїни 65-ї окремої механізованої бригади знищили ворожі БМП-1 та БМП-2 за допомогою FPV-дронів під час невдалої спроби штурму наших позицій. Ворожі бойові машини піхоти були знищені на північний схід від селища Копані, що на Запоріжжі.
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Про це повідомив в мережі Х канал «Роніни 44 та 65».
65-та ОМБр ФПВ дронами відбиває російську атаку з 2-х БМП на північний схід від Копанів, Запорізька область.— EjShahid (@EjShahid) February 18, 2024
Location: NE of Kopani, Zaporizhzhia Oblast, Ukraine
47.481417, 35.761114
47.477497, 35.759291@GeoConfirmed@UAControlMap
Source: https://t.co/uK20ecALwPpic.twitter.com/dTvWcz8Dtt
Ворожі бойові машини піхоти були знищені на північний схід від селища Копані, що на Запоріжжі.
Це друга частина відбиття штурму, про який «Мілітарний» розповідав раніше. До наступу ворог залучив близько 30 одиниць бронетехніки й велику кількість особового складу.
Загалом українські захисники на Запорізькому напрямку відбили чотири атаки противника.
На опублікованому ОК «Захід» відео, можна помітити знищення техніки окупантів, серед яких є танки Т-55, бронетранспортери БТР-82A, а також доволі рідкісний варіант МТ-ЛБ 6МБ.
Завдяки оперативним діям українських піхотинців та підрозділів аеророзвідки, ворог зазнав великих втрат. Всього оборонці знищили близько 20 одиниць техніки, зокрема 3 танки.
Крім того, загиблими окупанти втратили близько 70 військовослужбовців, ще 80 отримали поранення. 13 лютого повідомлялося, що воїни 128-ї бригади відбили атаку та взяли у полон 11 росіян на Запоріжжі.
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