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Ракурс
Фильм "20 дней в Мариуполе" выиграл премию BAFTA

Фильм «20 дней в Мариуполе» выиграл премию BAFTA

18 фев 2024, 21:15
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Фільм «20 днів у Маріуполі» журналіста і режисера Мстислава Чернова отримав премію BAFTA.


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Премію Британської академії кіно та телевізійних мистецтв фільму дали в категорії «Найкращий документальний фільм».

Стрічку номінували у двох категоріях, але найкращим фільмом іноземною мовою став «Зона інтересу» Джонатана Ґлейзера.

Раніше режисер фільму «20 днів у Маріуполі» Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США за «видатні режисерські досягнення в документальному кіно».

Цього року документальна стрічка «20 днів у Маріуполі» була номінована на «Оскар».

Источник: Ракурс


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