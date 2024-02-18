Фільм «20 днів у Маріуполі» виграв премію BAFTA

https://racurs.ua/ua/n192521-film-20-dniv-u-mariupoli-vygrav-premiu-bafta.html

Ракурс

Фільм «20 днів у Маріуполі» журналіста і режисера Мстислава Чернова отримав премію BAFTA.

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Премію Британської академії кіно та телевізійних мистецтв фільму дали в категорії «Найкращий документальний фільм».

Стрічку номінували у двох категоріях, але найкращим фільмом іноземною мовою став «Зона інтересу» Джонатана Ґлейзера.

Раніше режисер фільму «20 днів у Маріуполі» Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США за «видатні режисерські досягнення в документальному кіно».