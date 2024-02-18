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Фільм «20 днів у Маріуполі» виграв премію BAFTA
Фільм «20 днів у Маріуполі» виграв премію BAFTAhttps://racurs.ua/ua/n192521-film-20-dniv-u-mariupoli-vygrav-premiu-bafta.htmlРакурс
Фільм «20 днів у Маріуполі» журналіста і режисера Мстислава Чернова отримав премію BAFTA.
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Премію Британської академії кіно та телевізійних мистецтв фільму дали в категорії «Найкращий документальний фільм».
Стрічку номінували у двох категоріях, але найкращим фільмом іноземною мовою став «Зона інтересу» Джонатана Ґлейзера.
Раніше режисер фільму «20 днів у Маріуполі» Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США за «видатні режисерські досягнення в документальному кіно».
Цього року документальна стрічка «20 днів у Маріуполі» була номінована на «Оскар».