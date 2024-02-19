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Захисники України ліквідували вже понад 403 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
1290 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n192524-1290-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 403 тис. 720 рашистів.
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За минулу добу цей показник зріс на 1290 осіб. Про це сьогодні, 19 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 6 тис. 498 танків;
- 12 тис. 232 бойові броньовані машини;
- 9 тис. 733 одиниці артилерійських систем;
- 986 одиниць РСЗВ;
- 674 одиниці засобів ППО;
- 336 літаків;
- 325 гелікоптерів;
- 7 тис. 460 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 898 крилатих ракет;
- 25 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 12 тис. 767 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 тис. 545 одиниць спеціальної техніки.
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