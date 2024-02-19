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Захисники України ліквідували чотири російські «шахеди», фото: Генштаб ЗСУ

Чотири «шахеди» збили сили ППО України в ніч на 19 лютого (ІНФОГРАФІКА)

19 лют 2024, 08:55
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 лютого, вкотре атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed.


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Усі «шахеди» були знищені Силами оборони. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Сьогодні вночі Сили оборони України знищили усі чотири ударні БпЛА типу «Shahed», які противник випустив у напрямку Харківщини із Бєлгородської обл., — вказано в повідомленні.

Джерело: Ракурс


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