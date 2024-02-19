Захисники України ліквідували чотири російські «шахеди», фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n192525-chotyry-shahedy-zbyly-syly-ppo-ukrayiny-v-nich-na-19-lutogo-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 лютого, вкотре атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed.

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Усі «шахеди» були знищені Силами оборони. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.