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Українські військові зі 128-ї Окремої гірсько-штурмової бригади спільно з іншими підрозділами Сил оборони зупинили наступ рашистів на Запорізькому напрямку.
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Відповідне відео сьогодні, 19 лютого, вранці у своєму Telegram-каналі опублікувало Оперативне командування «Захід».
Вночі росіяни намагались повторити наступ та провести штурм наших позицій, — зазначається в описі відео. — Всі дії ворога — невдалі. Техніка знищена. Особовий склад — добитий.
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