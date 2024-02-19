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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

ЗСУ відбили нічний наступ рашистів на Запорізькому напрямку (ВІДЕО)

19 лют 2024, 09:30
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Українські військові зі 128-ї Окремої гірсько-штурмової бригади спільно з іншими підрозділами Сил оборони зупинили наступ рашистів на Запорізькому напрямку.


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Відповідне відео сьогодні, 19 лютого, вранці у своєму Telegram-каналі опублікувало Оперативне командування «Захід».

Вночі росіяни намагались повторити наступ та провести штурм наших позицій, — зазначається в описі відео. — Всі дії ворога — невдалі. Техніка знищена. Особовий склад — добитий.

Джерело: Ракурс


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