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Ракурс
Окупанти готуються до проведення «виборів путіна» на ТОТ, фото: Іван Федоров

На ТОТ Запоріжжя колаборанти ходять по домівках місцевих жителів, готуючи «вибори путіна»

19 лют 2024, 09:57
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Рашисти готуються проводити на тимчасово окупованих територіях України заплановані на березень «вибори президента рф».


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На тимчасово окупованих територіях Запорізької області колаборанти, які є членами «виборчих комісій», почали здійснювати обходи помешкань місцевих жителів — збирають інформацію та агітують за участь у виборах. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його інформацією, колаборанти приходять у кожен будинок чи квартиру на окупованих територіях:

  • ведуть незаконну аудіо- чи відеофіксацію розмови. Під запис розпитують мешканців про те, чи будуть ті «голосувати», чи знають, коли вибори;
  • обіцяють прийти ще раз вже з урнами для голосування, щоб кожен міг взяти участь у фейковому «волевиявленні».

Напрацьовують собі тюремний строк, адже кожен, хто бере учать у організації та проведенні виборів на ТОТ, є злочинцем і буде покараний, — наголошує Федоров.

Джерело: Ракурс


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