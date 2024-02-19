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Окупанти готуються до проведення «виборів путіна» на ТОТ, фото: Іван Федоров
На ТОТ Запоріжжя колаборанти ходять по домівках місцевих жителів, готуючи «вибори путіна»https://racurs.ua/ua/n192527-na-tot-zaporijjya-kolaboranty-hodyat-po-domivkah-miscevyh-jyteliv-gotuuchy-vybory-putina.htmlРакурс
Рашисти готуються проводити на тимчасово окупованих територіях України заплановані на березень «вибори президента рф».
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На тимчасово окупованих територіях Запорізької області колаборанти, які є членами «виборчих комісій», почали здійснювати обходи помешкань місцевих жителів — збирають інформацію та агітують за участь у виборах. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його інформацією, колаборанти приходять у кожен будинок чи квартиру на окупованих територіях:
- ведуть незаконну аудіо- чи відеофіксацію розмови. Під запис розпитують мешканців про те, чи будуть ті «голосувати», чи знають, коли вибори;
- обіцяють прийти ще раз вже з урнами для голосування, щоб кожен міг взяти участь у фейковому «волевиявленні».
Напрацьовують собі тюремний строк, адже кожен, хто бере учать у організації та проведенні виборів на ТОТ, є злочинцем і буде покараний, — наголошує Федоров.
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