На ТОТ Запоріжжя колаборанти ходять по домівках місцевих жителів, готуючи «вибори путіна»

Окупанти готуються до проведення «виборів путіна» на ТОТ, фото: Іван Федоров

https://racurs.ua/ua/n192527-na-tot-zaporijjya-kolaboranty-hodyat-po-domivkah-miscevyh-jyteliv-gotuuchy-vybory-putina.html

Ракурс

Рашисти готуються проводити на тимчасово окупованих територіях України заплановані на березень «вибори президента рф».

.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області колаборанти, які є членами «виборчих комісій», почали здійснювати обходи помешкань місцевих жителів — збирають інформацію та агітують за участь у виборах. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його інформацією, колаборанти приходять у кожен будинок чи квартиру на окупованих територіях:

ведуть незаконну аудіо- чи відеофіксацію розмови. Під запис розпитують мешканців про те, чи будуть ті «голосувати», чи знають, коли вибори;

обіцяють прийти ще раз вже з урнами для голосування, щоб кожен міг взяти участь у фейковому «волевиявленні».