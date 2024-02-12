Рашисти проведуть «побудинковий обхід» на ТОТ, готуючись до «виборів путіна»https://racurs.ua/ua/n192315-rashysty-provedut-pobudynkovyy-obhid-na-tot-gotuuchys-do-vyboriv-putina.htmlРакурс
На ТОТ України представники російських окупаційних адміністрацій, у межах підготовки до запланованих на весну так званих «президентських виборів», організовують перевірки будинків, щоб зафіксувати помешкання, де проживають люди.
Якщо в цих будинках будуть зафіксовані люди — такі об'єкти будуть першими для голосування на дому під час путінських «виборів». Про це сьогодні, 12 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що вже з 17 лютого окупанти проводитимуть «подомовий обхід».
Мета — нібито повідомити місцеве населення про особливості виборчого процесу, — зазначають у ЦНС. — А фактично — провести агітацію та залякати місцеве населення не саботувати «вибори», так, як місцеві це робили під час «місцевих виборів» 2023 року та «референдуму» 2022 року.
У ЦНС наголошують, що дійства окупантів не мають нічого спільного з виборами. Зокрема, під час фейкових «виборів» до місцевих рад так звана виборча комісія намалювала явку більшу, ніж була кількість мешканців міста, котрі брали участь у законних місцевих виборах 2020 року.
Фактично, росіяни вкотре проведуть насильницькі заходи задля того, аби створити мінімальну картинку «волевиявлення». Що є грубим порушенням міжнародного права, — наголошують у ЦНС і закликають місцеве населення продовжувати спротив окупантам.