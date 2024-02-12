Рашисты проведут «подомовой обход» на ТОТ, готовясь к «выборам путина»

Оккупанты будут обходить дома, чтобы склонить местных жителей к голосованию, фото: РИА «Мелитополь»

https://racurs.ua/n192315-rashisty-provedut-podomovoy-obhod-na-tot-gotovyas-k-vyboram-putina.html

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На ТОТ України представники російських окупаційних адміністрацій, у межах підготовки до запланованих на весну так званих «президентських виборів», організовують перевірки будинків, щоб зафіксувати помешкання, де проживають люди.

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Якщо в цих будинках будуть зафіксовані люди — такі об'єкти будуть першими для голосування на дому під час путінських «виборів». Про це сьогодні, 12 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що вже з 17 лютого окупанти проводитимуть «подомовий обхід».

Мета — нібито повідомити місцеве населення про особливості виборчого процесу, — зазначають у ЦНС. — А фактично — провести агітацію та залякати місцеве населення не саботувати «вибори», так, як місцеві це робили під час «місцевих виборів» 2023 року та «референдуму» 2022 року.

У ЦНС наголошують, що дійства окупантів не мають нічого спільного з виборами. Зокрема, під час фейкових «виборів» до місцевих рад так звана виборча комісія намалювала явку більшу, ніж була кількість мешканців міста, котрі брали участь у законних місцевих виборах 2020 року.