Белый дом работает над предоставлением Украине более дальнобойных ATACMS

https://racurs.ua/n192539-belyy-dom-rabotaet-nad-predostavleniem-ukraine-bolee-dalnoboynyh-atacms-nbc.html

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Штати розглядають можливість надання Україні ракет ATACMS збільшеного радіуса дії, але тільки якщо Сенат схвалить пакет довгострокової допомоги.

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Білий дім працює над наданням Україні більш далекобійних ATACMS, повідомляє NBC News із посиланням на джерела. Якщо Конгрес схвалить законопроєкт із фінансуванням для України, ракети можуть увійти в один із перших пакетів військової допомоги.

Україна торік отримала старі версії цих ракет середньої дальності.

Зараз Білий дім «схиляється» до постачання більш далекобійної версії, але будь-яку допомогу заблоковано в Конгресі. До того ж у США обмежений запас таких ATACMS, і вони навряд чи відправлять їх в Україну без грошей для поповнення американських запасів.

Тому анонімні чиновники не виключили, що можуть попросити союзників надати Україні ракети та поповнити запаси ATACAMS.

Також вони можуть опинитись у першому пакеті допомоги США, якщо Конгрес розморозить фінансування.