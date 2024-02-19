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Ракурс
Уничтожение российской военной техники, скриншот видео

Пусковую установку российских дронов уничтожили на Южном направлении (ВИДЕО)

19 фев 2024, 15:21
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На Південному напрямку екіпаж безпілотного авіаційного комплексу 73-го морського центру Сил спецоперацій під час ведення розвідки виявив ворожий дрон типу ZALA.


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Прослідкувавши за ціллю, вдалося також зафіксувати переміщення мобільної пускової установки з контейнерами для зберігання безпілотників ZALA та «Ланцет», яку згодом знищили. Відповідне відео сьогодні, 19 лютого, на своїй Фейсбук-сторінці опублікувало Командування Сил спеціальних операцій.

Оператори ССО скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Унаслідок вогневого ураження мобільну пускову установку та контейнери для зберігання БпАК знищено, — зазначається в описі відео.

Источник: Ракурс


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