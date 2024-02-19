Знищення російської військової техніки, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n192538-puskovu-ustanovku-rosiyskyh-droniv-znyschyly-na-pivdennomu-napryamku-video.html

Ракурс

На Південному напрямку екіпаж безпілотного авіаційного комплексу 73-го морського центру Сил спецоперацій під час ведення розвідки виявив ворожий дрон типу ZALA.

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Прослідкувавши за ціллю, вдалося також зафіксувати переміщення мобільної пускової установки з контейнерами для зберігання безпілотників ZALA та «Ланцет», яку згодом знищили. Відповідне відео сьогодні, 19 лютого, на своїй Фейсбук-сторінці опублікувало Командування Сил спеціальних операцій.