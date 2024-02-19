Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російської військової техніки, скріншот відео
Пускову установку російських дронів знищили на Південному напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n192538-puskovu-ustanovku-rosiyskyh-droniv-znyschyly-na-pivdennomu-napryamku-video.htmlРакурс
На Південному напрямку екіпаж безпілотного авіаційного комплексу 73-го морського центру Сил спецоперацій під час ведення розвідки виявив ворожий дрон типу ZALA.
.
Прослідкувавши за ціллю, вдалося також зафіксувати переміщення мобільної пускової установки з контейнерами для зберігання безпілотників ZALA та «Ланцет», яку згодом знищили. Відповідне відео сьогодні, 19 лютого, на своїй Фейсбук-сторінці опублікувало Командування Сил спеціальних операцій.
Оператори ССО скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Унаслідок вогневого ураження мобільну пускову установку та контейнери для зберігання БпАК знищено, — зазначається в описі відео.
Читайте також
Смерть ексрадниці Кучми і колишньої заступниці генпрокурора Ольги Колінько та перші промахи поліції
Вороже ставлення поліцейських до людей в камуфляжі: профдеформація чи прислуговування агресору?
Як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...